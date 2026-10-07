Wildberries построит в Узбекистане логистический комплекс за $140 млн

Объект площадью 180 тыс. кв. м появится в Ташкентской области. Проект планируют реализовать в 2027–2028 годах.

Wildberries построит в Узбекистане логистический комплекс класса «А», следует из инвестиционного соглашения с Министерством инвестиций, промышленности и торговли республики. Документ подписали по итогам заседания Совета регионов Узбекистана и России, которое прошло 6 октября 2026 года в Фергане.

Всего по итогам заседания заключили четыре соглашения.

Wildberries & Russ также строит объекты в других странах и переносит часть мощностей в Казахстан.

«Все усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для экономической устойчивости наших партнеров», — сообщала компания в сентябре.

Новый комплекс станет дополнительным узлом региональной сети маркетплейса. По состоянию на июль 2026 года Wildberries работал в России, Узбекистане, Казахстане и других странах.