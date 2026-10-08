Налоговая: контрагента перед сделкой нужно проверить по четырем направлениям
Проверка регистрации, долгов, полномочий и ресурсов партнера поможет подтвердить должную осмотрительность и снизить риск налоговых претензий.
Перед заключением договора нужно убедиться, что контрагент зарегистрирован и ведет реальную деятельность, сообщили в УФНС России по Республике Бурятия. Через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» можно проверить сведения о компании или ИП, руководителях и других должностных лицах, а также выявить адрес массовой регистрации.
Отдельно следует узнать, есть ли у контрагента долги, взысканные по суду. Такая информация доступна в Банке данных исполнительных производств.
У контрагента рекомендуется запросить лицензии и другие документы, подтверждающие право заниматься определенной деятельностью. Также нужно проверить полномочия лиц, которые подписывают договоры, первичные документы и счета-фактуры. Полномочия должны действовать не только при заключении сделки, но и на дату подписания документов о ее исполнении.
Дополнительно можно запросить выписку из сервиса оценки юридических лиц со сведениями о финансово-хозяйственной деятельности и налоговой дисциплине. Наличие у партнера оборудования, производственных мощностей и квалифицированных специалистов можно оценить по его сайту, рекламе, отзывам покупателей и публикациям в СМИ.
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