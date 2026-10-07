Wildberries запустит платформу госзакупок для образовательных организаций

Максимальная сумма одной закупки составит 5 млн рублей. При поставках будут использовать логистическую инфраструктуру маркетплейса.

Wildberries в тестовом режиме запустит собственную Цифровую платформу закупок, сообщил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы RWB Евгений Этин на форуме «Цифровые решения». Проект создают в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.

Образовательные организации смогут проводить через платформу государственные закупки на сумму до 5 млн рублей каждая. Механизм работы сервиса будет максимально приближен к обычным покупкам на маркетплейсе.

Продавцы смогут заранее размещать на платформе свои предложения. В них нужно будет указывать стоимость и количество товара, а также сроки и условия поставки.

На платформе будет представлен рекомендованный Минпросвещения и соответствующий требованиям к закупочной деятельности широкий ассортимент, в том числе канцелярские и хозяйственные товары, техника и оборудование, добавила пресс-служба ВБ.