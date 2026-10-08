Налоговая: при утрате права на АУСН НДС придется платить с начала месяца нарушения

Если нарушили требования УАУН 15 августа 2026, восстанавливать учет по НДС придется с 1 августа, а не с 1 сентября 2026.

Налогоплательщик утрачивает право на АУСН с начала месяца, в котором возникло несоответствие требованиям спецрежима, напомнило УФНС по Забайкальскому краю. Такой порядок установлен ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 17-ФЗ.

Основанием может стать превышение годового лимита доходов в 60 млн рублей, наличие обособленного подразделения или открытие счета в банке, которого нет в перечне ФНС. Право на АУСН также прекращается при выплате зарплаты наличными или переводами из-за рубежа, найме нерезидентов и работников с доходами, облагаемыми по ставке 35%.

Если нарушение произошло, например, 15 августа, восстановить учет по НДС потребуется с 1 августа, а не с 1 сентября. Несвоевременная подача декларации и уплата налога могут привести к доначислениям, пеням и штрафам, предупредили налоговики.