Рост ключевой ставки можно частично компенсировать фьючерсом — Мосбиржа

Компании, у которых процентные расходы зависят от ключевой ставки, могут использовать фьючерс для хеджирования рисков. В частности, инструмент может быть полезен заемщикам с кредитами по плавающей ставке.

Фьючерс на ключевую ставку позволяет компании частично компенсировать изменение процентных расходов. Об этом «Клерку» рассказала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

Например, если компания взяла кредит по формуле «ключевая ставка + фиксированная надбавка» и ожидает роста ставок, она может купить фьючерс. Если такой сценарий реализуется, цена контракта вырастет относительно цены покупки, а положительный финансовый результат может компенсировать увеличение расходов по кредиту.

При снижении ключевой ставки результат по фьючерсу будет отрицательным. Одновременно снизятся и расходы по самому кредиту. За счет этого денежный поток компании останется более предсказуемым и сохранится примерно на одном уровне.

«Задача хеджирования — сделать денежные потоки более предсказуемыми. При этом фьючерс отражает уровень ставки на дату конкретного заседания Банка России. Поэтому его необходимо подбирать под сроки и условия финансовых обязательств компании», — пояснила Патрикеева.

Чтобы определить объем позиции во фьючерсах, компании нужно оценить, какая часть будущих процентных платежей зависит от решений Банка России, а также учесть сумму долга, период начисления процентов и даты пересмотра ставки кредита.

Размер бизнеса при этом не является главным критерием. Инструмент может быть полезен крупным и средним компаниям с существенным объемом активов и обязательств, привязанных к плавающим ставкам. Малый бизнес тоже может использовать фьючерс, однако при небольшом и краткосрочном долге дискретность контракта и необходимость работы через брокера могут сделать хедж менее точным.

Торги фьючерсом начались на прошлой неделе. В Московской бирже считают, что делать выводы о масштабе спроса со стороны нефинансовых компаний пока рано — для этого необходимо накопить статистику использования инструмента.