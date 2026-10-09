Мосбиржа: убыток по фьючерсу на ключевую ставку может превысить внесенную сумму

Компаниям при использовании фьючерса на ключевую ставку нужно учитывать потребность в ликвидности и возможное несовпадение параметров контракта с условиями кредита. Компенсация процентных расходов при этом не обязательно будет полной.

Главный вопрос при использовании фьючерса — насколько точно он соответствует обязательству, которое компания хочет хеджировать. Об этом «Клерку» рассказала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

Ставка по кредиту может зависеть не только от ключевой ставки Банка России. Кроме того, даты ее пересмотра и период начисления процентов могут не совпадать со сроком фьючерсного контракта. Поэтому компенсация расходов не обязательно будет полной.

Фьючерс также не защищает от изменения фиксированной надбавки к плавающей ставке или ухудшения кредитных условий компании.

Отдельно бизнесу необходимо учитывать потребность в ликвидности. Вариационная маржа по фьючерсу списывается в ходе ежедневных расчетов, тогда как экономия на кредитных процентах может возникнуть позже.

«Гарантийное обеспечение может увеличиваться, а возможный убыток не ограничен внесенной суммой», — отметила Патрикеева.

На результат хеджирования также влияют ликвидность фьючерса и издержки на открытие, закрытие или перенос позиции. Поэтому размер хеджа следует определять исходя из реального процентного риска компании.