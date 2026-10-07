Контур приглашает на онлайн-конференцию «Диадок Фест»

На «Диадок Фесте» бизнесу расскажут о переходе на электронные перевозочные документы, применении ИИ в ЭДО и новых инструментах для автоматизации работы с документами. Участие бесплатное.

9 октября Контур проведет онлайн-конференцию «Диадок Фест» по теме развития ЭДО и цифровизации бизнес-процессов. Подключиться к трансляции можно бесплатно после регистрации.

В программе — выступления экспертов Контура, представителей бизнеса и регуляторов. Участники обсудят, как компании переходят от автоматизации отдельных задач к сквозным цифровым процессам, где ИИ уже дает прикладной эффект, и как меняются требования к данным и безопасности.

Отдельный блок посвятят транспортному ЭДО. На нем разберут первые итоги перехода на ЭПД после 1 сентября, реальные кейсы компаний и то, как цифровые инструменты встраиваются в процесс перевозки — от работы в офисе до действий водителя.

Также на конференции представят обновления сервисов для ЭДО. Речь пойдет о новых возможностях веб-версии, модуля для 1С и мобильного приложения, применении ИИ и API для автоматизации рутинных операций, работе с МЧД и защите данных.

По итогам конференции зарегистрированным участникам будут доступны записи выступлений и презентации спикеров. Зарегистрироваться.

Информационным партнером мероприятия выступает Клерк.ру

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