Добровольные взносы могут забирать 23% дохода самозанятых

Нагрузка возникает при одновременной уплате взносов на больничные и пенсию. Расчет не учитывает налог и расходы на ведение деятельности.

Совокупные расходы самозанятого на социальные гарантии могут достигать 23% дохода, сообщил президент «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов на Всероссийской неделе охраны труда. Медиальный доход плательщиков налога на профессиональный доход в августе 2026 года составлял почти 32 тыс. рублей.

Минимальный взнос на добровольное страхование от временной нетрудоспособности составляет 1 344 рубля в месяц. Однако оценивать его отдельно от пенсионных отчислений и других социальных гарантий некорректно, считает эксперт.

«И вот здесь нагрузка на самозанятого вырастает до 23% от его дохода. При этом 23% считается до уплаты налогов и до его расходов на обеспечение своей деятельности», — отметил Литвинов.

Эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай утраты трудоспособности действует с 1 января 2026 года. Для участия нужно подать заявление в Социальный фонд и платить взносы. Размер выплаты зависит от выбранной страховой суммы — 35 тыс. или 50 тыс. рублей.