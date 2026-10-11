Сотрудника призывают в армию осенью 2026 года: пошаговая инструкция для бухгалтера и кадровика от военного юриста

Военный юрист объяснил, по какой повестке нельзя оформлять увольнение.

Как оформить увольнение в связи с призывом, если работника забирают в армию осенью 2026 года, рассказал «Клерку» военный юрист, адвокат Пантелей Самаркин.

Сначала кадровик проверяет документ: для увольнения необходимо подтверждение призыва, обычно это повестка на отправку к месту службы. Повестка для уточнения данных или медицинского освидетельствования основанием увольнения сама по себе не является, уточнил эксперт.

Затем оформляется приказ по п. 1 части 1 ст. 83 ТК — в связи с призывом на военную службу. Дату определяют с учетом срока явки на отправку. Заявление «по собственному желанию» и двухнедельная отработка для этого основания не требуются.

В день увольнения работнику выдают трудовую книжку либо сведения о трудовой деятельности и необходимые документы.

Пантелей Самаркин «Бухгалтер выплачивает зарплату за отработанное время, компенсацию за все неиспользованные дни отпуска и выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Повышенные выплаты могут предусматриваться трудовым или коллективным договором. Общий срок расчета — день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал, суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.»

Это предусмотрено статьями 127, 140 и 178 ТК. Отпускные за использованный авансом отпуск при таком увольнении удерживать нельзя — статья 137 ТК.

После оформления кадровик направляет сведения об увольнении в СФР по форме ЕФС-1 в установленный срок — следующий рабочий день после издания приказа, а в военкомат сообщает об увольнении в течение пяти дней.