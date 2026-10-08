💲 ЦБ снизил курсы доллара и юаня 8 октября 2026, евро подорожал

Курсы доллара и юаня снижаются второй день подряд.

Курс доллара снизился на 23,05 копейки, а юаня — на 4,68 копейки, следует из данных Банка России. Курс евро вырос на 29,74 копейки.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 8 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 85,4811 рубля Евро 96,3287 рубля Юань 12,7516 рубля

С 8 июня 2026 года ЦБ рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня. Курс доллара определяется по отчетности кредитных организаций о межбанковских конверсионных операциях на внебиржевом валютном рынке.