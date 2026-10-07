Metro могла сама попросить о временном управлении российским бизнесом

Компания рассчитывает сохранить контроль над ситуацией и возможность продать активы на более выгодных условиях, утверждает источник Le Monde. Российское подразделение Metro не комментирует эту информацию.

Немецкая группа Metro сама обратилась к российским властям с просьбой перевести ее бизнес под временное управление, сообщил российский источник Le Monde. По его словам, генеральный директор компании обсуждал этот вопрос с советником президента России по экономическим вопросам.

Такой шаг может оставить Metro возможность договориться о продаже бизнеса, считает собеседник издания.

«Это рискованный шаг. Однако всегда сохраняется возможность мирного урегулирования — продажи бизнеса на более выгодных условиях. Неясным остается лишь то, каких ответных шагов потребует Кремль», — заявил он.

В пресс-службе российского Metro отказались комментировать публикацию. РБК также направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

В конце сентября активы Metro Cash & Carry перешли под внешнее управление АО «УК Торг РУС». Решение коснулось ООО «Метро Кэш энд Керри» и ООО «Метро Вэрхаус Ногинск». В Metro объяснили его необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры, а также непрерывность бизнес-процессов.