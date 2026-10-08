Бензин подешевел в 27 регионах России

Сильнее всего цены снизились в Марий Эл — на 2,49%. Еще в четырех регионах топливо подешевело более чем на 1%.

Стоимость автомобильного бензина снизилась в 27 регионах за неделю с 29 сентября по 5 октября, следует из расчетов на основе данных Росстата. В Марий Эл топливо подешевело на 2,49%, в Чувашии — более чем на 2%.

Более чем на 1% цены также уменьшились в Северной Осетии — Алании, Мордовии и Ростовской области. Еще в 22 регионах снижение не превысило 1%.

Более чем на 0,5% бензин подешевел в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях. Снижение менее чем на 0,5% зафиксировали еще в 13 регионах, включая Дагестан, Крым, Пермский и Приморский края.

Летом в России возникли перебои с поставками топлива. Правительство запретило его экспорт, предоставило налоговые стимулы для импорта и увеличения производства, а также договорилось с нефтяными компаниями о поставках через региональных операторов, в том числе на независимые АЗС.