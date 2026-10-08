Автоматически продленные водительские права нужно заменить после 1 октября 2026

Удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года, с 1 октября 2026 года становятся недействительными. За управление автомобилем с такими правами грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 октября 2023 года и был автоматически продлен, необходимо заменить, сообщили в пресс-центре МВД.

Документы становятся недействительными на всей территории страны после окончания трехлетнего продления.

На три года продлевалось действие российских национальных водительских удостоверений, срок которых истекал или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Период автоматического продления завершился в 2025 году.

Управление автомобилем с недействительным водительским удостоверением влечет штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.