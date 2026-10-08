СФР назвал отрасли со снижением производственного травматизма

Устойчивое сокращение производственного травматизма зафиксировано в строительстве, здравоохранении, металлопроизводстве и энергетике.

Производственный травматизм в последние годы последовательно снижается в четырех отраслях экономики, сообщил СФР. В список вошли здравоохранение, строительство, металлопроизводство и энергетический сектор.

«В прошлом году сокращение по медицинским организациям составило 3,7%, в области металлопроизводства — 7,6%, строительства инженерных сооружений — 15,5%, на топливных и энергетических предприятиях — 14,5%», — заявил начальник Департамента организации страхования профессиональных рисков Рамиль Давлетчин.

Снижению числа травм и профессиональных заболеваний помогают вложения в профилактику и создание безопасных условий труда. Соцфонд на постоянной основе финансирует соответствующие программы работодателей.