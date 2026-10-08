Средняя базовая ставка по накопительным счетам снизилась в крупнейших банках

За сентябрь показатель в 20 крупнейших банках сократился на 0,03 процентного пункта. Максимальная рыночная ставка сохранилась на уровне 16% годовых.

Средняя базовая ставка по накопительным счетам в топ-20 банков в сентябре снизилась до 7,96%, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса «Финуслуги». За третий квартал она уменьшилась на 0,07 процентного пункта.

Средняя максимальная ставка с учетом надбавок за выполнение специальных условий сократилась за сентябрь на 0,16 п.п., до 13,71% годовых. За третий квартал снижение составило 0,06 процентного пункта.

В сентябре 17 из 20 банков не меняли базовые и максимальные ставки. Один банк снизил базовую ставку на 0,5 п.п., другой повысил ее на столько же. Максимальную ставку один банк увеличил на 0,60 п.п., а другой сократил на 1 п.п.

Максимальная ставка на рынке осталась на уровне 16% годовых. Ее предоставляют на ограниченную сумму при выполнении дополнительных условий, включая проведение операций по банковской карте.