Бухгалтеры столкнулись со сбоями в 1С — число жалоб резко выросло

Утром 8 октября пользователи начали сообщать о проблемах с работой 1С. Жалобы касаются в том числе электронного документооборота и обмена данными. Перебои совпали по времени с аварией в инфраструктуре «Яндекса».

Количество жалоб на работу 1С резко выросло утром 8 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Detector404.

Согласно графику сервиса, после 07:00 мск число сообщений о неполадках начало быстро увеличиваться. К 10:00 показатель достигал примерно 40 жалоб за 15 минут.

Среди сообщений пользователей 45% касаются общего сбоя, по 18% — проблем с сервисом и сайтом, еще по 9% — с мобильным приложением и личным кабинетом. В обращениях также упоминаются ошибки при обмене электронными документами и отправке данных.

Ранее стало известно, что в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар. Компания сообщила о полной остановке работы объекта.

Связь между жалобами на работу 1С и аварией в инфраструктуре «Яндекса» пока не подтверждена. Официальных данных о причинах неполадок в 1С на момент подготовки материала нет.