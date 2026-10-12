Компенсации СФР за СИЗ выросли на треть

Соцфонд направил 14,5 млрд рублей на компенсацию расходов компаний на средства индивидуальной защиты по итогам 2025 года, сообщили эксперты фонда на Всероссийской неделе охраны труда. Расходы СФР на эти цели увеличились на 35,5% по сравнению с предыдущим годом.

Компенсации позволили обеспечить средствами защиты 3,7 млн работников. Это на 14% больше, чем в 2024 году. Число компаний, которые воспользовались возвратом части страховых взносов, выросло на 17% и достигло 18,6 тыс.

Работодатели компенсировали затраты на респираторы, каски, защитные костюмы, перчатки и маски. Такие средства используют, в частности, в строительстве, производстве, логистике и энергетике.