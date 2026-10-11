Рынок блогеров в России вырос до 69,2 млрд рублей в 2025 году

Объем рынка увеличился на 19,4% по сравнению с 2024 годом. Крупнейшими площадками остались YouTube и Telegram.

Объем российского рынка блогеров в 2025 году достиг 69,2 млрд рублей, следует из исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). В 2024 году показатель составлял 58 млрд рублей.

На YouTube пришлось 23,97 млрд рублей, или 34,6% рынка. Telegram занял 31,7% с объемом 21,97 млрд рублей. Показатели VK и Instagram1 почти сравнялись: 10,38 млрд и 10,32 млрд рублей соответственно. Объем TikTok составил 1,92 млрд рублей, Rutube — 0,66 млрд рублей.

Оценка основана на медианных CPV/CPU, а также данных об объемах просмотров и размещений WhoIsBlogger. Исследование охватывает аккаунты конкретных людей или групп людей на шести площадках. Обезличенные паблики, медиа, агрегаторы и авторы контента без «лица» в расчет не вошли.