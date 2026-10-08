Кассовый контроль регистрирует 1,5 млн операций в секунду — Голикова

Цифровая маркировка и разрешительная процедура позволяют проследить путь товара от производителя до покупателя и защитить потребителей от некачественной продукции.

Цифровую маркировку и разрешительную процедуру на кассах ввели в России в 2025 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху».

«В 2025 году введена цифровая маркировка и разрешительная процедура на кассах, которая регистрирует полтора миллиона операций в секунду, позволяет отследить путь товара от производителя до покупателя и обеспечить защиту потребителя от некачественного товара», — сказала Голикова.

В декабре 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Безопасность потребительской продукции». Документ закрепил базовые принципы безопасности товаров независимо от способа продажи — в обычных магазинах или через электронную торговлю.