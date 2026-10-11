Для банков важнее длительность просрочки, чем сумма долга

Просрочка на один-два дня почти не влияет на решение, а задержка на недели или месяцы может стать причиной отказа. Подавать новую заявку при нарушениях по действующим кредитам не стоит.

Длительность просрочки важнее суммы долга при оценке заемщика, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Испорченная кредитная история усложняет получение нового займа, но не исключает его полностью.

Закрытие старых кредитов за счет новых займов может привести к росту долговой нагрузки: каждый следующий кредит рискует оказаться дороже предыдущего. Исправить ситуацию можно с помощью рефинансирования или реструктуризации. Обсуждать проблему с банком лучше до возникновения длительной просрочки.

При отказе стоит обратиться в зарплатный банк, банк с вкладом или действующим кредитом. Такой кредитор видит обороты клиента, а дополнительные гарантии обеспечат залог, поручитель или созаемщик. Также улучшить кредитную историю помогает небольшой заем или карта с низким лимитом, погашенные без просрочек.

Частые обращения в МФО банки могут расценить как признак финансовых трудностей. Не стоит одновременно подавать заявки во множество банков: каждое обращение и отказ отражаются в кредитной истории.