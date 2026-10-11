Купить подписку
Займы и кредиты
Читать 1 мин

Для банков важнее длительность просрочки, чем сумма долга

Просрочка на один-два дня почти не влияет на решение, а задержка на недели или месяцы может стать причиной отказа. Подавать новую заявку при нарушениях по действующим кредитам не стоит.

4 просмотра1 открытие

Длительность просрочки важнее суммы долга при оценке заемщика, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Испорченная кредитная история усложняет получение нового займа, но не исключает его полностью.

Закрытие старых кредитов за счет новых займов может привести к росту долговой нагрузки: каждый следующий кредит рискует оказаться дороже предыдущего. Исправить ситуацию можно с помощью рефинансирования или реструктуризации. Обсуждать проблему с банком лучше до возникновения длительной просрочки.

При отказе стоит обратиться в зарплатный банк, банк с вкладом или действующим кредитом. Такой кредитор видит обороты клиента, а дополнительные гарантии обеспечат залог, поручитель или созаемщик. Также улучшить кредитную историю помогает небольшой заем или карта с низким лимитом, погашенные без просрочек.

Частые обращения в МФО банки могут расценить как признак финансовых трудностей. Не стоит одновременно подавать заявки во множество банков: каждое обращение и отказ отражаются в кредитной истории.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка