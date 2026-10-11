Россияне рассказали, как используют ИИ в финансовых вопросах

Чаще всего пользователи обращаются к ИИ за информацией о льготах, налогах, зарплатах, страховании и переводах. Инвестициями интересуются 13% опрошенных.

ИИ для финансовых целей используют 71% участников опроса ГК IT Smart Finance (МФК «Джой мани»). Еще 11% не применяют такие сервисы, а 18% затруднились ответить.

Общие финансовые вопросы указали 17% респондентов. Выбор банковских и других финансовых услуг интересует 12%, реструктуризация долгов — 11%, поиск микрозайма — 9%, планирование личного или семейного бюджета — 8%.

Инвестиционные вопросы выбрали 13% всех участников и 19% среди тех, кто пользуется ИИ в финансовых целях.

Из отказавшихся от таких сервисов 2% объяснили решение принципиальным недоверием, 4% — недостатком знаний, 5% назвали другие причины.

Опрос провели в социальных сетях компании. В нем участвовал 1 241 респондент.