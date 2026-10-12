В выписках СФР появятся данные для расчета больничных и декретных с 2027 года

В документ включат сведения о страховом стаже и взносах на обязательное социальное страхование. Данные будут обновляться автоматически.

Сведения для расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам появятся в выписках из индивидуальных лицевых счетов с 2027 года. Об этом сообщила руководитель департамента организации персонифицированного учета СФР Наталья Белянцева на Всероссийской неделе охраны труда.

Сейчас выписка содержит информацию о стаже и взносах на обязательное пенсионное страхование.

«Самим гражданам не потребуется предпринимать для этого каких-либо действий, поскольку Социальный фонд обеспечит автоматизированное формирование и обновление данных», — отметила Белянцева. Необходимыми сведениями уже наполнено почти 73 млн лицевых счетов.

Размер больничного зависит от страхового стажа. При стаже не менее 8 лет работнику выплачивают 100% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже менее 5 лет — 60%. На выплаты по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет также влияют стаж и сумма взносов на социальное страхование.