Лимит льготных микрозаймов для МСП предложили повысить до 7 млн рублей

Сейчас государственные и муниципальные микрофинансовые организации могут выдавать малому и среднему бизнесу льготные займы до 5 млн рублей. Лимит предлагают увеличить на 2 млн рублей.

Максимальный размер льготного микрозайма для МСП предложено повысить до 7 млн рублей. Инициативу направила министру экономического развития Максиму Решетникову вице-спикер Госдумы Мария Воропаева.

«Ожидаем, что Минэкономразвития снимет действующие ограничения для государственных микрофинансовых организаций», — сообщила Воропаева.

По ее словам, повышение лимита позволит предпринимателям привлекать больше средств на оборудование, сырье, аренду и другие расходы.

В первом полугодии 2026 года МФО выдали бизнесу около 26 млрд рублей микрозаймов на сумму свыше 5 млн рублей. Средний размер такого займа составил около 10 млн рублей. Наиболее востребовано такое финансирование было в торговле, строительстве и производстве.