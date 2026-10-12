Возврат остатка за «Баллы за отзывы» от РВБ: как учесть в 1С и нужно ли платить налоги

Эксперт объяснила, как отразить в 1С и учесть при УСН возврат неиспользованного аванса от Wildberries.

По отчету РВБ в графе 5 «Прочие выплаты» отражена сумма – «Возврат неиспользованного остатка аванса» за услугу "Баллы за отзывы"».

Как отразить эту выплату в 1С, будет ли она считаться доходом для целей УСН и облагаться НДС, разъясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Ранее в дату начала акции «Баллы за отзывы» с баланса селлера площадка списала предоплату, равную прогнозируемому бюджету акции. Списание отражается в еженедельном финансовом отчете в столбце «Виды доставки, штрафов и корректировок ВВ» со значением «Аванс за услугу “Баллы за отзывы”». Списанная сумма отображается в столбце «Удержания», в обосновании для оплаты также указано «Удержание».

В 1С проводится ручной операцией: Дт 60 ВБ, договор с поставщиком Кт 76.09 ВБ.

В течение 21 дня после завершения акции подводится итог и учитываются все отзывы покупателей, которые успели оплатить и забрать товар в рамках акции. По результатам этого периода формируется УПД на сумму оказанных услуг.

В 1С – Поступление услуг, контрагент ВБ, договор с поставщиком. Проводка Дт 26(44) Кт 60 ВБ.

Если использовались не все деньги из бюджета, остаток предоплаты возвращается на баланс продавца в течение 14 календарных дней после формирования УПД. Он отображается в финансовом отчете, в столбце «Виды доставки, штрафов и корректировок ВВ» со значением «Возврат неиспользованного остатка аванса за услугу "Баллы за отзывы"».

В 1С вводится вручную: Дт 76.09 ВБ Кт 60 ВБ, договор с поставщиком.

То есть счет 60 ВБ должен закрыться в ноль: аванс = расход по УПД + возврат остатка.

Оксана Сутормина «Если проводить сумму как возврат неиспользованного аванса, то это не будет доходом продавца, так как это фактически сторно ранее удержанного аванса.»

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Сутормина.