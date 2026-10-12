Среднее зарплатное предложение в России выросло на 19%. Это больше, чем реальный рост

Работодатели предлагают новым сотрудникам в среднем 84 тыс. рублей в месяц. Размер зарплаты существенно различается в зависимости от региона, отрасли и профессии.

Среднее зарплатное предложение работодателей в России увеличилось на 19%, до 84 тыс. рублей в месяц, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов на Всероссийской неделе охраны труда.

«Значительно выше эта цифра, чем рост реальной заработной платы, ну и немного выше, чем рост номинальной заработной платы. Тем не менее рост по-прежнему наблюдается», — отметил Губанов.

Самая высокая динамика зафиксирована в Калмыкии: среднее предложение выросло на 50%, до 90,3 тыс. рублей. В Сахалинской области показатель увеличился на 44%, до 134,1 тыс. рублей, а в Костромской области — также на 44%, до 85,9 тыс. рублей в месяц.