Уведомить налоговую о зарубежных счетах можно в электронном виде — УФНС

Резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии счетов и вкладов в иностранных банках, а также об изменении их реквизитов.

Уведомление о зарубежном счете, вкладе или электронном средстве платежа нужно подать не позднее одного месяца со дня открытия, закрытия или изменения реквизитов, напомнило региональное УФНС.

Направить документ можно через личный кабинет налогоплательщика, при личном обращении в инспекцию или по почте с уведомлением о вручении.

Для электронной подачи в личном кабинете нужно перейти в раздел «Обратиться в налоговый орган/Подать обращение», затем выбрать пункт «Информировать о счете в иностранном банке». После этого необходимо указать тип уведомления и заполнить сведения о зарубежном счете.

Статус обработки документа можно проверить в разделах «Обращения» или «Сообщения». После обработки сведения появятся в разделе «Счета» на вкладке «Зарубежные».

За нарушение срока или подачу уведомления не по установленной форме предусмотрен штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Если уведомление не представить, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.