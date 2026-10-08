Минтруд утвердил новый перечень запрещенных работ для несовершеннолетних

Минтруд утвердил механизм защиты несовершеннолетних работников, внедрив новые подходы к охране их труда. Приказ ведомства от 01.10.2026 № 456н опубликован 8 октября 2026 года

При этом ранее действующий перечень будет отменен: проект постановления Правительства размещен на портале проектов НПА.

Ст. 265 ТК устанавливает полный запрет на работу несовершеннолетних на вредных, опасных и подземных работах, а также на работах, наносящих вред здоровью и нравственности.

Приказ конкретизирует порядок действия этих ограничений.

Ранее они устанавливались перечнем профессий, но законодательством не установлены требования к наименованию должностей.

«То есть, работодатель не обязан называть должность работника по профессии: например, человек, выполняющий функции грузчика, может быть поименован в штатном расписании как “специалист отдела погрузки”. Поэтому прежняя модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяла обходить запрет через изменение наименования должности», — пояснил Минтруд.

Новый приказ выделяет перечень работ, при выполнении которых запрещен труд несовершеннолетних. Это исключает возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям, включения таких работ в должностные инструкции или требования выполнения подобных задач.

В разработке перечня участвовали представители Совфеда, Госдумы, министерств и ведомств.

Перечень включает 69 видов работ, поделенных на категории. Сред них работы:

на которых установлены вредные условия труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ);

где СОУТ не проведена;

которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию;

где невозможно провести исследования и измерения факторов производственной среды;

с высоким риском травмирования;

подземные работы;

связанные с рисками воздействия производственных физических, химических и биологических факторов, отрицательно влияющих на растущий организм.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Нарушение порядка допуска несовершеннолетних к работе, предусмотренного данным перечнем, влечет за собой штрафы, административные наказания, а в случаях причинения вреда здоровью несовершеннолетнего работника – уголовную ответственность (ст. 143 УК, ст. 5.27 КоАП).