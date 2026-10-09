💲 ЦБ снизил официальный курс доллара 9 октября 2026
Регулятор понизил курс американской валюты до 85,4173 рубля. Сейчас доллар и евро торгуются на внебиржевом рынке.
Официальный курс доллара снизился с 85,4811 до 85,4173 рубля 9 октября 2026 года, следует из данных Центробанка. Информация носит ознакомительный характер и не считается индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Курс евро вырос до 95,4709 рубля, а юань подешевел до 12,7320 рубля.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 9 октября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
85,4173 рубля
Евро
95,4709 рубля
Юань
12,7320 рубля
Биржевые торги долларом и евро приостановили после введения Минфином США санкций против Московской биржи. Операции с этими валютами перенесли на внебиржевой рынок.
Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро по будням. Регулятор использует банковскую отчетность и информацию о внебиржевых торгах.