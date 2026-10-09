ФССП увеличивает поступления: за восемь месяцев 2026 бюджет получил 68 млрд рублей сбора

К 2029 году поступления в бюджет вырастут почти в 1,5 раза к ожидаемому уровню 2026 года. Причины — рост числа исполнительных производств и повышение эффективности взыскания.

Поступления исполнительского сбора в федеральный бюджет достигнут 151,6 млрд рублей к 2029 году, следует из проекта бюджета на 2027-2029 годы. В 2026 году ожидается 103 млрд рублей, в 2027-м — 117 млрд, в 2028-м — 133,1 млрд.

За январь-август 2026 года на исполнении ФССП находилось более 97 млн производств. За этот период приставы окончили и прекратили почти 45 млн дел на сумму свыше 5 трлн рублей, а бюджет получил около 68 млрд рублей исполнительского сбора. Об этом пишут «Известия».

С 2026 года сбор увеличился с 7 до 12% от взыскиваемой суммы. Минимальный платеж для физлиц и ИП вырос вдвое — до 2 тыс. рублей. Сбор назначают, если должник не исполнил требования в срок, который обычно составляет пять рабочих дней после получения постановления.

Должник может обратиться в суд за отсрочкой или рассрочкой, подтвердив ухудшение финансового положения. При пропуске срока суд вправе уменьшить исполнительский сбор максимум на четверть. Внесудебное банкротство через МФЦ доступно при долге от 25 тыс. до 1 млн рублей и соблюдении установленных законом условий.