Доля IT-отрасли в ВВП России удвоилась за шесть лет

Экспорт российских IT-продуктов и сервисов также растет. Одним из приоритетов отрасли остается развитие искусственного интеллекта.

В структуре российского ВВП доля IT-отрасли за последние шесть лет увеличилась вдвое, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в приветствии участникам II Глобального цифрового форума.

«Благодаря системной работе отрасль информационных технологий демонстрирует высокие темпы роста — за шесть лет доля IT в структуре валового внутреннего продукта России удвоилась», — сказал Михаил Мишустин.

Он также отметил рост экспортных продаж отечественных IT-продуктов и сервисов и интерес зарубежных партнеров к российскому программному обеспечению.

Технологии искусственного интеллекта уже применяют в промышленности, здравоохранении, образовании, логистике и других сферах. Дальнейшее развитие ИИ остается одним из приоритетных направлений, подчеркнул Мишустин.

Российский бизнес должен стать заказчиком прорывных научных технологий, заявил президент Владимир Путин 11 августа. Такая модель уже развивается в биологии, медицине, фармацевтике и материаловедении: у предприятий есть конкретные заказы и интерес к внедрению разработок.