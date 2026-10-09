Эксперт рассказал, что делать инвесторам при угрозе дефолтов эмитентов

Рекордное число проблемных эмитентов не означает кризиса рынка: дорогой долг и слабый денежный поток усиливают риски, а инвестору важно внимательно отслеживать действия компании в период технического дефолта.

Рынок корпоративных облигаций может приблизиться к максимуму по числу проблемных эмитентов с 2009 года. Об этом «Клерку» рассказал генеральный директор АО «НИРУМ» Валерий Зоткин.

По его словам, статистика 2026 года делает такой сценарий реальным, но абсолютное число дефолтов не отражает состояние рынка без учета масштаба долгового сегмента и структуры просрочек.

Валерий Зоткин «Одна из причин текущей ситуации — длительный период дорогого финансирования. Компании, которые активно привлекали заемный капитал, столкнулись с ростом стоимости его обслуживания и более сложными условиями рефинансирования. Особенно чувствительна такая ситуация для бизнеса с высокой долговой нагрузкой, ограниченным запасом ликвидности и недостаточным денежным потоком для обслуживания обязательств. Даже снижение ставок не решает эту проблему мгновенно: долговая нагрузка, сформированная в предыдущие периоды, продолжает влиять на финансовое положение компаний»

Зоткин подчеркивает, что инвестору недостаточно ориентироваться на купон: повышенная доходность часто означает повышенный кредитный риск. Значение имеют долговая нагрузка, график погашений, способность рефинансировать обязательства и общее кредитное качество эмитента.

В период технического дефолта инвестору важно оценить причины задержки выплаты и следить за раскрываемой информацией. Задержка может быть как технической, так и связанной с нехваткой ликвидности.

Эксперт рекомендует повторно оценить финансовое положение компании, ближайшие погашения, наличие других просрочек и изменения рейтингов. Если обязательство не исполнено в установленный срок, дальнейшие действия определяются решениями собрания владельцев облигаций и сообщениями представителя держателей бумаг.