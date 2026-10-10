Эксперт: два эмитента с одинаковым долгом могут вернуть инвесторам совершенно разные суммы

Даже при обращении в суд или банкротстве возврат вложений остается неопределенным, ведь фактическое исполнение требований зависит от финансового состояния эмитента и наличия активов для расчетов.

Обращение в суд или инициирование банкротства не обеспечивает инвестору быстрый и полный возврат средств, рассказал «Клерку» генеральный директор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный.

Фактическое исполнение требований зависит от финансового состояния эмитента, состава его имущества, количества кредиторов и наличия обеспечения. Два эмитента с одинаковым объемом долга могут иметь совершенно разные возможности рассчитаться с держателями облигаций.

Если нарушение обязательств становится существенным, владельцы бумаг могут использовать предусмотренные законом механизмы защиты прав. Важную роль играет представитель владельцев облигаций, а порядок действий определяется условиями выпуска и характером нарушения.

Денис Загребельный «Отдельно необходимо учитывать положение владельцев облигаций в случае банкротства эмитента. Как правило, требования держателей необеспеченных облигаций включаются в третью очередь реестра требований кредиторов. Это означает, что возможность фактического возврата средств будет зависеть в том числе от того, какой объем имущества останется для расчетов с кредиторами этой очереди. Поэтому банкротство обычно нельзя рассматривать как наиболее простой или гарантированный способ возврата вложенных средств»

Эксперт подчеркивает, что для инвестора важна не только юридическая возможность предъявить требование, но и экономическая оценка активов должника — существуют ли реальные источники, за счет которых кредиторы могут быть удовлетворены.