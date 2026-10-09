ФНС перечислила признаки ЗПИФов для ухода от налогов

Меморандум позволяет выявлять закрытые паевые инвестиционные фонды, которые, по мнению экспертного совета, создаются исключительно для ухода от налогов.

Признаки ЗПИФов, используемых исключительно для ухода от налогов, закрепил экспертный совет при ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. Меморандум утвердили месяц назад по итогам заседания с участием бизнеса, представителей вузов и налоговых юристов.

К таким признакам отнесли:

отсутствие инвестиционной стратегии;

контроль владельца паев над активами фонда;

накопление прибыли без уплаты налогов.

Количество паевых инвестиционных фондов с 2023 года выросло примерно на 70%. На конец 2025 года их число достигло 3 663, причем 3 193 из них — закрытые фонды. За три года количество ЗПИФов увеличилось почти на 90%. Об этом пишут «Ведомости».

Стоимость чистых активов всех ПИФов за тот же период выросла более чем на 180%, до 21,7 трлн рублей. На закрытые фонды приходится 17,8 трлн рублей, а прирост стоимости их чистых активов составил 160%.