Маткапитал сделал женщин ключевыми заявителями по ипотеке

Ипотека стала единственным кредитным продуктом в России, где среди заявителей больше женщин. Это может быть связано с использованием материнского капитала в семейных сделках.

Женщины чаще мужчин выступают заявителями по ипотеке. Половина потенциальных заемщиков состоит в браке. На клиентов от 25 до 34 лет приходится 39% заявок, еще 35% — на возрастную группу от 35 до 44 лет. Об этом сказано в исследовании «Банки.ру», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Аналитики связывают такую статистику с особенностями оформления семейных сделок.

«Материнский капитал, который часто используют как первоначальный взнос, преимущественно оформляется на мать, поэтому женщина может выступать заявителем или созаемщиком по ипотеке», — пояснили они.

На сумму от 1 млн до 5 млн рублей приходится 64% заявок, еще 24% клиентов рассчитывают получить от 5 млн до 10 млн рублей. Выплачивать ипотеку более 15 лет планируют 59% заявителей, на срок от 20 до 30 лет — 36%.

После банковского отбора доля заемщиков в возрасте 25-34 лет снижается с 39% заявок до 29% выдач. Доля клиентов от 35 до 44 лет, напротив, увеличивается с 35% до 46%.