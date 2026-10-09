О зарубежном счете нужно сообщить в ФНС в течение месяца
Резиденты обязаны уведомлять налоговую об открытии, закрытии и изменении реквизитов зарубежных счетов и вкладов. Для них также предусмотрена отчетность о движении денег и финансовых активов.
Уведомление о зарубежном счете или вкладе нужно подать в течение месяца со дня его открытия, закрытия или изменения реквизитов. Форма утверждена приказом ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@.
Документ можно представить лично или через представителя, направить заказным письмом, по телекоммуникационным каналам связи либо через личный кабинет налогоплательщика. Отчитываться о движении средств нужно по счетам и электронным кошелькам в зарубежных банках и других кредитных организациях, брокерским счетам, договорам страхования жизни и здоровья. Об этом сказано на сайте ФНС.
Организации и ИП подают отчеты с подтверждающими документами ежеквартально в течение 30 рабочих дней после окончания квартала. Физлица отчитываются ежегодно до 1 июня следующего года.
Физлицо может не подавать отчет, если проживает за рубежом более 183 дней в календарном году. Освобождение также действует для счетов в странах ЕАЭС или государствах с автоматическим обменом финансовой информацией, если поступления, списания или остаток за год не превышают 600 тыс. рублей либо эквивалент в валюте. Требования валютного контроля распространяются и на иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России на основании вида на жительство.
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