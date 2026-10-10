Просроченный чек по НПД может стоить самозанятому всей суммы расчета

Чек в приложении «Мой налог» нужно передавать покупателю в момент расчета, а при безнале — зарегистрировать не позднее 9‑го числа следующего месяца.

ФНС напомнила, что несформированный или просроченный чек по НПД считается налоговым правонарушением и может привести к штрафу до суммы расчета при повторном нарушении.

По ст. 14 закона № 422‑ФЗ чек в приложении «Мой налог» должен быть сформирован и передан покупателю в момент расчета наличными или электронными средствами платежа. При безналичных расчетах чек нужно зарегистрировать не позднее 9‑го числа следующего месяца.

ФНС отмечает, что инструкция по оформлению чеков с иллюстрациями размещена на официальном сайте, однако нарушения встречаются регулярно. Несформированный или несвоевременно зарегистрированный чек считается налоговым правонарушением: штраф составляет 20% от суммы расчета, а при повторном нарушении в течение шести месяцев — весь размер расчета (ст. 129.13 НК). Об этом сказано на сайте ведомства.

Налоговая рекомендует самозанятым, особенно новым плательщикам НПД, внимательно соблюдать сроки регистрации чеков, чтобы избежать штрафов и проблем с налоговым учетом.