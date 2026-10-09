Бухгалтерам объяснили, как исправить ошибку в начислении амортизации

Если бухгалтер несколько месяцев неправильно начислял амортизацию, порядок исправления зависит от причины ошибки и периода, в котором она возникла. При этом пересматривать первоначальную стоимость основного средства требуется не всегда.

Прежде чем исправлять амортизацию, бухгалтер должен определить, почему возникло расхождение. Об этом «Клерку» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко.

Если амортизацию неправильно рассчитали из-за ошибки в первоначальной стоимости объекта, дате начала начисления или расчетах, необходимо исправить учетные данные.

Однако если организация пересмотрела срок полезного использования из-за изменения условий эксплуатации, прошлые начисления корректировать не нужно. По ФСБУ 6/2020 «Основные средства» это изменение оценочных значений, которое отражается перспективно.

Если ошибка допущена в текущем году, ее исправляют в месяце обнаружения. Недостающую амортизацию доначисляют, а излишне начисленную — корректируют.

Для ошибок прошлых лет действует ПБУ 22/2010. Если существенную ошибку обнаружили после утверждения отчетности, исправления отражают через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» с ретроспективным пересчетом сравнительных показателей. Несущественные ошибки исправляют через прочие доходы или расходы.

Например, оборудование ввели в эксплуатацию в марте, но бухгалтер начал начислять амортизацию только с июня. Если ошибку обнаружили в сентябре, необходимо рассчитать недостающую сумму за пропущенный период, оформить бухгалтерскую справку-расчет и доначислить амортизацию.

При этом первоначальную стоимость основного средства менять не нужно, если ошибка связана только с начислением амортизации.

Если объект уже продали или списали, бухгалтеру потребуется восстановить правильную сумму амортизации до даты выбытия, пересчитать остаточную стоимость и финансовый результат от операции.

Эксперт рекомендует оформлять исправления бухгалтерской справкой-расчетом. В ней следует указать причину и период ошибки, первоначальные и правильные суммы, величину корректировки и необходимые бухгалтерские записи.