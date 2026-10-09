НСФР оспорит право операторов связи блокировать звонки банков

Отключение операторами связи исходящих звонков банков нарушает закон, считает Национальный совет финансового рынка. Организация направила свою позицию в Минцифры и Банк России.

НСФР в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной оспорил законность блокировки исходящих звонков банков операторами связи.

Письмо подписал председатель НСФР Андрей Емелин. Он подтвердил подлинность документа и сообщил, что позицию совета разделяют крупнейшие банки, МФО, коллекторские агентства, управляющие компании в сфере ЖКУ и Ассоциация региональных расчетных центров. Об этом пишут «Ведомости».

Банк России получил обращение и ответит на него в установленном порядке. Минцифры также подтвердило получение письма и намерено его рассмотреть.

Конфликт между банками и телеком‑отраслью возник из-за отказа финансовых организаций оплачивать навязанную маркировку звонков, тогда как юристы считают, что закон о связи не дает операторам права блокировать вызовы на таком основании, поэтому угрозы отключения расцениваются рынком как незаконные.