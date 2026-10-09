Минцифры ограничит рост цен на связь — тарифы не должны расти быстрее ЖКХ

В Минцифры считают, что рост стоимости связи не должен опережать тарифы ЖКХ, а любое повышение операторов должно быть обосновано инвестициями.

Стоимость услуг связи операторы устанавливают самостоятельно, но любое повышение тарифов должно быть подтверждено инвестициями в развитие и модернизацию сетей и соответствовать уровню инфляции.

«Минцифры считает, что стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ», — сказали в министерстве.

Ведомство подчеркнуло, что при необходимости ФАС проверяет обоснованность изменения цен и требует от операторов показать, на какие конкретные проекты направляются дополнительные средства.

Это не означает автоматическую привязку стоимости связи к коммунальным платежам, но служит ориентиром для оценки тарифной политики: рост цен на связь не должен опережать динамику тарифов ЖКХ.