ЦБ опустил доллар ниже 85 рублей на выходных с 10 октября 2026 года

После роста в начале октября 2026 иностранные валюты перешли к коррекции. На 10 октября доллар потерял около 50 копеек, евро снизился ниже 95 рублей, а юань закрепился у отметки 12,67 рубля.

Рубль начал неделю с умеренного развития: доллар опустился к 84,90 руб. , евро — ниже 95 руб. , а юань — к 12,67 руб. . Движение выглядит как частичная коррекция после роста инвалюты в начале октября — рынок возвращается в средний диапазон.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 84,9048 рубля Евро 94,9745 рубля Юань 12,6739 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 10 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения 9 октября 2026 года доллар стоил 85,4 рубля, евро — 95,5, а юань — 12,7.

Аналитик Людмила Рокотянская отметила, что в октябре на рынке может оказаться налоговый период: 28 октября совпадут ежемесячные и часть квартальных налоговых расчетов. По ее словам, компании будут продавать валюту для расчетов с бюджетом, что позволяет временно поддержать рубль.

Эксперт также обращает внимание на праздничные недели в Китае. С 1 по 7 октября 2026 года китайские банки были закрыты, что снизило ликвидность на рынке юаня и снизило активность торгов.