В перечень товаров с НДС 10% добавили четыре кода муки — с применением с начала 2026 года

Постановление Правительства от 09.10.2026 № 1327 опубликовано 9 октября. Оно корректирует перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, утвержденный постановлением № 908.
В перечень добавлены четыре кода ОКПД 2:
Код
Вид муки
10.61.21.130
Пшеничная хлебопекарная, обогащенная витаминами и (или) минеральными веществами
10.61.21.140
Из мягкой пшеницы для макаронных изделий
10.61.21.150
Из твердой пшеницы для макаронных изделий
10.61.21.190
Пшеничная и пшенично-ржаная прочая
Также уточнены названия двух действующих позиций. Код 10.61.21.120 теперь соответствует пшенично-ржаной обойной хлебопекарной муке, а 10.61.22.110 — ржаной и ржано-пшеничной хлебопекарной муке.
Для производителей и продавцов муки это повод проверить коды продукции и применяемую ставку НДС. Поправки касаются перечня для реализации товаров.
Постановление вступает в силу по истечении месяца после официального опубликования. При этом его действие распространяется на правоотношения с 1 января 2026 года — это прямо предусмотрено пунктом 2 документа.