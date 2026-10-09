В перечень товаров с НДС 10% добавили четыре кода муки — с применением с начала 2026 года

Правительство уточнило перечень муки, при продаже которой применяется НДС 10%. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Постановление Правительства от 09.10.2026 № 1327 опубликовано 9 октября. Оно корректирует перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, утвержденный постановлением № 908.

В перечень добавлены четыре кода ОКПД 2:

Код Вид муки 10.61.21.130 Пшеничная хлебопекарная, обогащенная витаминами и (или) минеральными веществами 10.61.21.140 Из мягкой пшеницы для макаронных изделий 10.61.21.150 Из твердой пшеницы для макаронных изделий 10.61.21.190 Пшеничная и пшенично-ржаная прочая

Также уточнены названия двух действующих позиций. Код 10.61.21.120 теперь соответствует пшенично-ржаной обойной хлебопекарной муке, а 10.61.22.110 — ржаной и ржано-пшеничной хлебопекарной муке.

Для производителей и продавцов муки это повод проверить коды продукции и применяемую ставку НДС. Поправки касаются перечня для реализации товаров.

Постановление вступает в силу по истечении месяца после официального опубликования. При этом его действие распространяется на правоотношения с 1 января 2026 года — это прямо предусмотрено пунктом 2 документа.