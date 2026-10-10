Эксперт: продавцы уходят с маркетплейсов и зарабатывают столько же без их комиссий

Малый бизнес начал отказываться от маркетплейсов ради более высокой самостоятельности и меньших рисков. Предприниматели берут логистику и продажи под свой контроль и при этом рассчитывают сохранить прежнюю доходность.

Небольшие предприниматели все чаще отказываются от работы через маркетплейсы и переходят на электронные доски объявлений и собственные каналы продаж. Такой формат требует больше участия в операционной деятельности, но позволяет снизить риски и сохранить прибыль. Об этом «Клерку» рассказал председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев.

Предприниматели, которые раньше продавали товары через крупные площадки, все чаще выбирают классифайды и онлайн-доски объявлений. На таких площадках уже представлен широкий ассортимент товаров, которые ранее продавались преимущественно через маркетплейсы. При этом для покупателей сохраняются привычные условия доставки.

Многие продавцы используют «Авито» и другие классифайды для привлечения аудитории, а затем переводят клиентов в собственные телеграм-каналы. За один-два года они формируют постоянную клиентскую базу и получают больше контроля над продажами. Особенно заметен этот тренд в сегменте электроники и гибридной коммерции.

По оценке Артема Замараева, переход на независимую модель увеличивает объем операционной работы и текущие расходы бизнеса. Однако итоговая доходность остается сопоставимой с заработком на маркетплейсах, а риск потери товара значительно ниже.

«Предприниматель решил погрузиться в операционку, но освободиться от поборов, он сам выбирает оптимальное решение по логистике, по складскому хранению. Благодаря этому извлекает дополнительную прибыль и, самое главное, не рискует в моменте потерять весь товар», — сказал эксперт.

Он также добавил, что тенденция позитивно скажется на рынке складской недвижимости. Рост числа независимых продавцов может привести к увеличению спроса на площади у небольших складских операторов. По его мнению, нынешняя модель маркетплейсов во многом основана на демпинге и высокой комиссии для продавцов, тогда как самостоятельная организация продаж позволяет получать сопоставимую прибыль даже при меньших оборотах.