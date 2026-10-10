Новак планирует немедленно снять ограничения на экспорт дизеля

В октябре 2026 года экспорт может составить 300 тыс. тонн, в ноябре — 500 тыс. тонн, а в декабре — 1 млн тонн. В перспективе поставки планируют увеличить до 3 млн тонн в месяц.

Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива раньше запланированного срока, сказал вице-премьер Александр Новак. При этом внутренний рынок, по его словам, будет полностью обеспечен топливом.

Россия готова поставить дополнительные объемы дизеля США и другим партнерам.

«300 тыс. тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц», — заявил Новак.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября обсудили поставки нефтепродуктов. Администрация США выводит поставки российского дизеля на мировые рынки из-под санкций до 7 апреля 2027 года. Ранее правительство России продлило до конца октября временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей производителями, при этом общий запрет на вывоз топлива установлен до 31 января 2027 года.