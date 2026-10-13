У пенсии есть потолок: доходы сверх 248 тысяч рублей в месяц не учтут

В 2026 году при расчете пенсионных баллов учитывается доход не более 2,979 млн рублей за год. Максимально можно получить 10 баллов.

Доход свыше 248,25 тыс. рублей в месяц не влияет на размер будущей страховой пенсии, сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Это связано с предельной базой для начисления страховых взносов.

«В 2026 году база равна 2,979 млн рублей в год, или 248,25 тыс. рублей в месяц. Таким образом, все, что гражданин зарабатывает сверх этой суммы, уже не учитывается при формировании пенсии», — сказал Машаров.

Предельную базу на 2027 год правительство установит отдельным постановлением. По словам эксперта, документ планируют принять ориентировочно в ноябре 2026 года.

Страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты и страховой части, которая зависит от количества пенсионных баллов. В 2026 году фиксированная выплата составляет около 9,6 тыс. рублей, а за один отработанный год можно начислить не более 10 баллов.