Таможня сможет запрашивать обоснование различий в стоимости импортных товаров

Импортерам придется документально объяснять, почему заявленная таможенная стоимость отличается от стоимости аналогичных товаров у других декларантов. Такое правило предложила Евразийская экономическая комиссия.

Расхождения в таможенной стоимости идентичных и однородных товаров могут признать признаком ее недостоверного определения, следует из проекта решения ЕЭК. Сравнивать будут поставки разных импортеров на сопоставимых условиях.

Таможня сможет запросить письменные пояснения и подтверждающие документы. В качестве доказательств можно будет представить переписку с продавцом или аналитику мировых цен из подтвержденных источников. Сейчас основаниями для проверки служат, в частности, противоречия в документах и более низкая цена товара по сравнению с аналогами. Об этом пишет «Коммерсант».

ЕЭК считает, что проект не устанавливает невыполнимых требований и даст бизнесу дополнительный инструмент для обоснования стоимости.

«Главный практический риск состоит в том, что контроль ТС может все больше превращаться в проверку не только документов, но и экономической логики конкретной сделки», — сказал старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Причинами расхождений могут быть скидки, момент заключения сделки, условия оплаты и объем поставки. Если инспектор сочтет стоимость заниженной, груз может простаивать на складе временного хранения, пока импортер подтверждает заявленные данные, что приведет к дополнительным расходам.