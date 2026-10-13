Таможня сможет запрашивать обоснование различий в стоимости импортных товаров
Импортерам придется документально объяснять, почему заявленная таможенная стоимость отличается от стоимости аналогичных товаров у других декларантов. Такое правило предложила Евразийская экономическая комиссия.
Расхождения в таможенной стоимости идентичных и однородных товаров могут признать признаком ее недостоверного определения, следует из проекта решения ЕЭК. Сравнивать будут поставки разных импортеров на сопоставимых условиях.
Таможня сможет запросить письменные пояснения и подтверждающие документы. В качестве доказательств можно будет представить переписку с продавцом или аналитику мировых цен из подтвержденных источников. Сейчас основаниями для проверки служат, в частности, противоречия в документах и более низкая цена товара по сравнению с аналогами. Об этом пишет «Коммерсант».
ЕЭК считает, что проект не устанавливает невыполнимых требований и даст бизнесу дополнительный инструмент для обоснования стоимости.
«Главный практический риск состоит в том, что контроль ТС может все больше превращаться в проверку не только документов, но и экономической логики конкретной сделки», — сказал старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.
Причинами расхождений могут быть скидки, момент заключения сделки, условия оплаты и объем поставки. Если инспектор сочтет стоимость заниженной, груз может простаивать на складе временного хранения, пока импортер подтверждает заявленные данные, что приведет к дополнительным расходам.
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