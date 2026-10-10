Последний рабочий день перед новогодними праздниками не сократят

Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Причина в том, что 31 декабря не относится к праздничным дням по производственному календарю.

«Тридцатого декабря, накануне празднования Нового года, рабочий день не планируется сокращенным, поскольку 31 декабря не является праздничным днем по производственному календарю», — сказала депутат.

При этом работодатели могут по своей инициативе отпустить сотрудников раньше, отметила Бессараб. Следующий день, 31 декабря, будет выходным в связи с переносом на него воскресенья, 4 января.

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