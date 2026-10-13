Банкам упростят подключение к платформе цифрового рубля

Финансовым организациям предложат типовые архитектурные решения и конфигурации. Это должно помочь выбрать способ подключения и сократить расходы.

Подключение банков к платформе цифрового рубля планируют сделать доступнее, сообщил руководитель управления развития технологий Ассоциации «Финтех» Олег Моргун. Инициативу АФТ разрабатывает по запросу Банка России.

Ассоциация уже подготовила плейбук с описанием подходов к подключению. Документ содержит справочные материалы, рекомендации и чек-лист для выбора подходящего варианта.

«Основная цель инициативы — предоставить участникам платформы цифрового рубля типовые архитектурные решения и конфигурации, необходимые для подключения к платформе», — пояснил Моргун.

Небольшие банки и кредитные организации пока испытывают трудности с подключением из-за высокой стоимости технической реализации, ранее сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.