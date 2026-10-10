Ozon отключит единственную программу страхования товаров продавцов

Программа «Ингосстраха» перестанет действовать с 13 октября 2026 года. Обязательства по действующим полисам компании сохранят.

Страхование товаров продавцов Ozon прекратится с 13 октября 2026 года, сообщили маркетплейс и СПАО «Ингосстрах». Полисы будут действовать до 23:59 мск 12 октября, после чего их отключат в личных кабинетах продавцов. В пресс-службе Ozon уточнили, что это была единственная доступная селлерам страховая программа.

Причиной стали изменения условий перестрахования, которые действуют на страховом рынке с 1 октября. Из-за них продолжать программу на прежних условиях стало невозможно. Ozon намерен проработать альтернативные инструменты финансовой защиты продавцов.

«Часть выплат пострадавшим уже перечислена, а остальные будут произведены в ближайшее время — инвентаризация на логистических центрах почти закончена», — сообщили компании.

Если страховой случай произойдет до 13 октября, продавцы также смогут получить выплаты после его признания. Остальные действующие меры поддержки селлеров со стороны Ozon сохранятся.