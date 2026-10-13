Доля электронной отчетности по взносам на травматизм достигла 99%

Соцфонд представил пять востребованных электронных сервисов по охране труда. Через них компании могут подать отчетность, оформить возмещение расходов и рассчитать пособия.

Электронную отчетность об уплаченных взносах на страхование от травматизма и профзаболеваний передают 99% компаний, сообщил Соцфонд на ВНОТ-2026. Отправить сведения можно через личный кабинет страхователя на Госуслугах, а отслеживать сроки — с помощью «Календаря страхователя».

Доля электронных заявлений компаний на возмещение расходов по профилактике травматизма и профзаболеваний выросла с 76% до 86% за год. Перед обращением организации могут использовать сервис «Школа страхователя» с разборами частых ситуаций, шаблонами документов и подсказками по взаимодействию с фондом. Об этом сказано на сайте СФР.

Работники могут дистанционно подать заявление на компенсацию расходов за реабилитацию после производственной травмы или заболевания. Доля электронных обращений по этой услуге выросла с 80% в 2025 году до 88% в текущем году. С января через «Госуслуги» также поступило 85% заявлений на страховые выплаты по травматизму и несчастным случаям против 79% в сентябре прошлого года.

Рассчитать выплаты по временной нетрудоспособности и другим страховым случаям можно через калькулятор пособий на сайте Соцфонда. Сервис предназначен в том числе для бухгалтеров, которые планируют расходы на охрану труда.