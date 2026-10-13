Большинство россиян рассчитывают после выхода на пенсию получать более 70 тыс. рублей в месяц. Самые высокие ожидания по будущему доходу зафиксировали у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

65% россиян хотят сохранить привычный уровень жизни после завершения карьеры и рассчитывают на ежемесячный доход свыше 70 тыс. рублей.

Из них 24% назвали комфортным доход от 70 тыс. до 99 тыс. рублей, еще 17% хотели бы получать от 100 тыс. до 149 тыс. рублей. Еще 24% рассчитывают на сумму более 150 тыс. рублей в месяц. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ».

При этом каждый четвертый опрошенный согласен на доход от 50 тыс. до 69 тыс. рублей, а 10% считают достаточной пенсию менее 50 тыс. рублей.

Самые высокие запросы оказались у москвичей: треть жителей столицы рассчитывает на доход от 150 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге по 23% респондентов выбрали варианты от 50 тыс. до 69 тыс. рублей и свыше 150 тыс. рублей. В Новосибирске наиболее популярными стали диапазоны 50-69 тыс. и 70-99 тыс. рублей.